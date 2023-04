Sta facendo discutere la nuova trovata commerciale di Jennifer Lopez. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice e cantante ha lanciato infatti Delola, una linea di cocktail pronti tipo spritz e tra gli utenti si sono scatenate le polemiche, con la star accusata di opportunismo per il fatto che non solo lei si è sempre detta astemia ma, in più, il suo attuale marito Ben Affleck è noto per i problemi passati con l’alcolismo. “Ho lavorato sodo, senza concedermi pause, per interi decenni e questo mi ha fatto capire l’importanza di godersi la vita. Avevo in mente di creare dei drink deliziosi, preparati con gli ingredienti migliori e perfetti per essere gustati in compagnia della famiglia e degli amici. E quest’idea è diventata Delola”, dice JLO nel video promozionale che la immortala in un contesto che rievoca la Costiera Amalfitana.

“Tutto è nato dalle mie meravigliose vacanze al mare in Italia. L’accoglienza italiana e lo stile raffinato della Costiera sono entrati nel mio cuore – continua -. Gli Spritz Delola s’ispirano alla ricetta italiana, ma non contengono zuccheri, né additivi. Sono meno calorici rispetto al classico Spritz e anche meno alcolici. Il loro contenuto di alcol equivale più o meno a un calice di vino“, conclude Lopez. “Il capitalismo ha colpito ancora, cosa non si fa per i dollari”, è il commento più ricorrente tra i follower che bollano come fuori luogo questa sua iniziativa. Ma non solo: “Ma mica non bevevi alcol? Perché dovremmo fidarci a comprare alcolici consigliati da una persona astemia?”, scrive un altro utente; “Sono rimasto molto deluso da questa cosa – tuona qualcuno -: ti sei sempre impegnata a mettere in luce i rischi dell’alcol e ora fai così?”; “Vergognati, è così che si supporta un marito che si impegna a restare sobrio?“. Ma non manca anche chi, invece, le suggerisce di pensare ad una versione anche analcolica dei drink in questione.