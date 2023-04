Si è barricato in casa e ha aperto il fuoco puntando la canna della sua arma verso la strada. Le forze dell’ordine hanno bloccato al traffico viale San Teodoro, a Catania, dopo che un 33enne si è trincerato tra le mura della sua abitazione e ha iniziato a sparare con la propria pistola alla cieca, in strada, nel popoloso rione Librino. Il 33enne, che secondo quanto si apprende non ha colpito nessun passante, in passato è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso sono in corso le contrattazioni tra l’uomo e i mediatori della polizia arrivati sul posto con l’obiettivo di convincerlo ad arrendersi e consegnarsi agli agenti.