Sono morti travolti da quintali di mangime contenuto in un silos, crollato sulla loro auto. Tre giovani fratelli, tra cui due minori, sono deceduti così in un incidente che si è verificato in un’azienda agricola di Bertinoro, in provincia di Forlì. Si tratta di una ragazza di 18 anni – alla guida dell’auto – e dei suoi fratelli di 14 e 10 anni.

La ragazza 18enne aveva da poco preso il foglio rosa. Secondo una prima ricostruzione, sembra che la giovane si stesse esercitando a guidare nel piazzale dell’azienda agricola, dove lavora un parente come custode, e aveva fatto salire a bordo i due fratelli più piccoli. Durante una manovra l’auto avrebbe urtato il silos, grande oltre 20 metri cubi, che poi ha travolto il mezzo uccidendo i tre.

Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per rimuovere il silos e il mangime che ha sommerso la vettura e recuperare i tre corpi. Sul posto anche i carabinieri di Mendola, a cui sono state affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il crollo è avvenuto attorno alle 15 in un allevamento di pollame in via del Ponte a San Pietro in Guardiano, frazione di Bertinoro.