Con Sanchez “abbiamo parlato della guerra in Ucraina ribadendo il nostro pieno sostegno alla causa Ucraina, continueremo a garantire a 360 gradi sostegno al presidente Zelensky e al popolo ucraino fin quando sarà necessario”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez. “Ragioniamo anche di come favorire passi in avanti verso una pace giusta e rispettosa della integrità territoriale e della integrità territoriale e della sovranità ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che l’Italia sta già “lavorando per il futuro” e “per la ricostruzione”.