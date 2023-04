Al termine del big match di Serie A Napoli-Milan, Luciano Spalletti ha parlato in vista degli scontri con i rossoneri in Champions League: il match di campionato concluso con un sonoro 0-4 ha messo in dubbio la superiorità degli azzurri sul Diavolo che ci si aspettava. Tuttavia il tecnico ex Inter e Roma ha voluto precisare di non essersi mai espresso sull’orizzonte auspicato nella competizione europea: “Noi favoriti in Champions? Nel nostro ambiente è stato detto – risponde a Kiss Kiss Napoli – Da parte della squadra invece nessuno ha detto niente e a noi non interessa se l’ha detto qualcuno che può essere vicino al Napoli. Noi, come società, non abbiamo detto assolutamente niente”. Spalletti sa che non sarà facile il doppio scontro in Europa: “Sappiamo quale difficoltà ci sia a giocare contro queste squadre di Champions League e ora penso che lo sappiano anche gli altri”.