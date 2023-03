Papa Francesco si è recato in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova da mercoledì scorso, 29 marzo, a causa di una bronchite su base infettiva. Bergoglio, che domani mattina, 1 aprile, sarà dimesso e rientrerà nella sua residenza, Casa Santa Marta, ha voluto salutare i suoi vicini di stanza. Il reparto di oncologia pediatrica, infatti, si trova al decimo piano del Gemelli dove c’è anche l’appartamento riservato ai pontefici.

Francesco, come ha riferito la Sala Stampa della Santa Sede, ha donato ai piccoli degenti rosari, uova di cioccolato e copie del libro Nacque Gesù a Betlemme di Giudea (Apostolato della preghiera) di monsignor Daniele Libanori, gesuita e vescovo ausiliare di Roma, e Filippo Grasso. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Nelle immagini e nel video diffusi dalla Sala Stampa vaticana, Francesco è apparso in ottima forma. Bergoglio si è spostato dalla sua stanza al reparto di oncologia pediatrica con l’ausilio del girello che utilizza abitualmente.

In mattinata, il portavoce vaticano aveva fatto sapere che “la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro”.

Successivamente, Bruni ha confermato che il Papa, il 2 aprile, presiederà la messa della domenica delle palme in piazza San Pietro, cui seguirà la recita dell’Angelus. Il cardinale Leonardo Sandri, sottodecano del Collegio cardinalizio, celebrerà all’altare, come disposto dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice guidato da monsignor Diego Ravelli. Sempre su indicazione di Francesco, la Prefettura della Casa Pontificia ha confermato tutte le udienze private in programma lunedì prossimo, 3 aprile. Tra queste, è prevista quella alla premier della Bosnia ed Erzegovina, Borjana Krišto.

