Almeno 35 persone sono morte dopo essere cadute in un pozzo per il crollo di un pavimento in un tempio indù di Indore, nello stato indiano centrale del Madhya Pradesh. Quattordici persone sono state salvate, mentre una risulta ancora dispersa. La polizia ha riferito che le vittime erano in piedi su una lastra di cemento sopra il pozzo quando è crollata sotto il loro peso. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di soccorso degli altri fedeli

Il primo ministro Narendra Modi si è detto “estremamente addolorato per l’incidente”, che è avvenuto giovedì 30 marzo durante una cerimonia di preghiera organizzata al tempio di Beleshwar Mahadev Jhulelal in occasione della festa indù di Ram Navami.