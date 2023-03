Almeno 31 persone sono morte e 230 sono state portate in salvo in seguito all’incendio del traghetto “Lady Mary Joy 3” nel sud delle Filippine. “Abbiamo registrato prima 13 morti, poi 18 nuovi decessi per un totale di 31 vittime, tre delle quali bambini, anche di sei mesi”, ha detto all’Afp Jim Salliman, il governatore della provincia di Basilan. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’imbarcazione stava viaggiando da Zamboanga City, sull’isola di Mindanao, verso l’isola di Jolo, nella provincia di Sulu, quando è scoppiato l’incendio che ha costretto i passeggeri a lanciarsi in mare. I soccorritori, tra cui la guardia costiera filippina e alcuni pescherecci che si trovavano in zona, hanno salvato 195 passeggeri e 35 membri dell’equipaggio al largo dell’isola di Baluk-Baluk.