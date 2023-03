“Se faremo una battaglia comune con il resto delle, Pd in primis ( che ha bollato la norma come un “nuovo condono” , ndr)? Noi contrastiamo tutte le norme che contengono sanatorie. Noi vogliamo favori per i cittadini che sono in difficoltà, che hanno lunghe file d’attesa per i pronto soccorso, per un esame diagnostico o per un intervento chirurgico. Noi vogliamo favori per i cittadini che devono pagare un mutuo, per i più fragili. Questi sono i favori per cui ci battiamo”, ha tagliato corto Conte, in merito a quella che sarà la strategia in Parlamento.