Era il 24 marzo quando Diletta Leotta annunciava la sua gravidanza, confermando ufficialmente i rumors che da tempo si susseguivano a riguardo. Lei e il compagno, il portiere del Newcastle Loris Karius, hanno dato la notizia con un toccante video in cui la conduttrice di Dazn non trattiene le lacrime, quindi è arrivata la prima foto del pancino. Adesso è il settimanale Chi a rivelare ulteriori dettagli: si legge infatti che Diletta Leotta sarebbe al quarto mese di gravidanza e che “secondo gli amici, aspetta una bambina“. Sarà davvero così? Non resta che attendere riscontri dai futuri genitori.