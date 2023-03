“Ricordo quando sono venuta qui durante il Covid, in lockdown. Erano le 11 e mi sono fatta fuori quattro bottiglie di vino, come tutti gli altri. Nel 2020 eravamo tutti a casa praticamente ubriachi”, parole di Adele riportate dal Daily Star. La cantante si è “confidata” con il suo pubblico durante il concerto di sabato scorso a Las Vegas. E proprio a proposito della serie di spettacoli fatti nella famosa città del Nevada, Adele ha deciso non interrompere ma di andare avanti: “Esibirmi davanti a quattromila persone per 34 notti non è sufficiente, so che non è sufficiente, quindi tornerò”. Lo scorso anno la cantante, intervistata da Oprah Winfrey sulla Cbs, ha detto di aver smesso di bere dopo la morte del papà, scomparso a causa di un cancro nel 2021, a 57 anni. Secondo il Sun, alla cantante di Someone like you sarebbe stato offerto un milione di dollari a serata per continuare ad esibirsi a Las Vegas. “C’è un’atmosfera bellissima”, ha detto lei sempre sabato scorso, ultima data di questa prima tranche.

