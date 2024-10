Glauco Mauri morto, addio all’attore e regista. Dal teatro al cinema una carriera nel segno del talento e della qualità

Lutto nel mondo della cultura. Sì perché Glauco Mauri, 94 anni, non era solo un personaggio di spicco degli ultimi cinquant’anni del teatro italiano. L’imponente carriera teatrale come attore e regista non può far dimenticare il suo contributo al doppiaggio, al cinema, alla televisione e alla radio. Un artista totale. Nato a Pesaro il 1° ottobre 1930 il primo ruolo da protagonista lo ebbe a quindici anni, con una compagnia amatoriale della sua città. Nel 1949 entra all’Accademia di Arte Drammatica di Roma diretta da Silvio D’Amico, tra i suoi insegnanti: Orazio Costa, Wanda Capodaglio, Sergio Tofano, Mario Pelosini.

Tra le tante messinscene in cui Mauri è protagonista, le più significative sono Rinoceronte di Eugène Ionesco, Edipo re di Sofocle, Re Lear, La bisbetica domata, Il mercante di Venezia, Tito Andronico, Riccardo III, La tempesta di William Shakespeare, Faust di Goethe, Don Giovanni di Molière, I demoni di Dostoevskij, Enrico IV di Pirandello, Volpone di Ben Jonson, Il bugiardo di Carlo Goldoni, Il canto del cigno di Anton Pavlovic Cechov.

Come regista d’opera allestisce per due volte Macbeth di Giuseppe Verdi. La prima ha luogo nel 1996 come inaugurazione della stagione lirica del Teatro Comunale di Treviso (direttore d’orchestra Donato Renzetti) e la seconda nel 1998, al Teatro San Carlo di Napoli (direttore d’orchestra Gustav Khunn). Seguono numerose altre regie, da Re Lear a Delitto e castigo, da La tempesta a Quello che prende gli schiaffi. Mauri è stato impegnato anche nel cinema con ruoli in La Cina è vicina di Marco Bellocchio, in Profondo rosso di Dario Argento e del padre di Nanni Moretti in Ecce bombo, opera del medesimo attore-regista romano. Una carriera all’insegna del talento e della qualità.

Mauri si era sentito poco bene meno di una settimana fa ed era stato costretto a rinunciare ad andare in scena al Teatro Vascello di Roma, dove era atteso giovedì scorso, per il suo nuovo spettacolo di prosa. La messinscena di “De Profunds” ha coinciso con una triste ricorrenza per il grande attore: un anno fa, il 22 settembre, è scomparso l’attore Roberto Sturno, con cui aveva fondato nel 1981 la Compagnia Glauco Mauri, divenuta poi Mauri-Sturno (il loro sodalizio artistico risaliva. tuttavia, al 1972).

“Ho avuto la fortuna giovanissimo di recitare con Glauco Mauri. Un maestro, una persona dolce, generosa, un uomo di teatro instancabile, l’ultimo testimone di un mondo teatrale che scompare. Grazie Maestro e buon viaggio” commenta l’attore Alessandro Gassmann.