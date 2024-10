Crozza-Sechi in difesa della Meloni: “TicketOne ha messo in prevendita i biglietti per vederla guarire i malati con l’imposizione della mano destra”

Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizio Crozza nei panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e tra i suoi più devoti uomini, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma non sono io che la difendo, è l’italiano che l’ha votata… la difendono loro, non io! Tra l’altro sapete quanti soldi si spendono ogni volta che andiamo a votare? Se invece di tradirla… di metterle i bastoni tra le ruote… facciamo passare il premierato… lei si mette lì, governa indisturbata, l’informazione diventa una sola… e me ne occupo io… altra carta risparmiata…di altri giornali che non servono a niente… le televisioni… le riduciamo a una… quella dello Stato… e tutto diventa più semplice… che male c’è? La Costituzione… mi pare che lo preveda. E se non lo prevede col premierato lo prevederà”.

