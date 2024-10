Nanni Moretti ha avuto un infarto, in un video rassicura: “Sto bene, tornerò presto”

Nanni Moretti ha avuto un infarto ma non è mai stato in pericolo di vita. Il regista di Caro diario si è sentito male il primo ottobre e sarebbe stato ricoverato in ospedale. Dopo qualche ore le sue condizioni si sono stabilizzate, ma il giorno successivo, il 2 ottobre, non ha potuto partecipare alla presentazione del film Vittoria al cinema Vittoria di Napoli.

Già poche ore dopo l’infarto, dall’ospedale dove era stato ricoverato ha registrato un video dove ha prontamente salutato gli spettatori napoletani che l’indomani non l’avrebbero potuto incontrare in sala. Nel video Moretti si è scusato e ha tranquillizzato gli spettatori sul suo stato di salute. Dal cinema Vittoria spiegano a ilfattoquotidiano.it che tutto è accaduto poche decine di minuti prima rispetto all’inizio della proiezione serale e che nel video, oramai perso e non salvato in alcuna memoria fissa, Moretti è sdraiato sul lettino dell’ospedale e si scusa con gli spettatori: “Mi dispiace non essere lì con voi, ma sto bene. Starò meglio, tornerò presto”.

Pochi minuti fa Nanni Moretti è apparso al suo cinema Sacher di Roma proprio durante la proiezione di Vittoria, da lui prodotto. “Nanni è qui, a pochi metri da me”, ci hanno spiegato telefonicamente dalla sala romana di proprietà del regista. “Martedì ha avuto un leggero malore ma si è ripreso molto bene”. Moretti ha 71 anni e nei primi anni novanta ebbe un linfoma Hodgkin, odissea tra medici e diagnosi che riportò magistralmente e in chiave dissacrante nel terzo episodio del film Caro diario (1994). Nel 2017 durante un incontro pubblico alla Festa di Roma, Moretti mostrò ai presenti alcuni minuti di una seduta di radioterapia a cui si era sottoposto di recente sostenendo di aver “combattuto un altro tumore vent’anni dopo il primo”. Vittoria è un film diretto dal duo Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, e prodotto dalla Sacher film di Moretti. Il regista è infine atteso a Bologna, domenica 6 ottobre, al cinema Modernissimo per presenziare ad una proiezione di Vittoria.