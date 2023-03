Siamo a Tokyo, Harry Styles e Emily Ratajkowski si baciano appassionatamente per strada. Romantico e virale. Ecco che arriva Page Six, uno dei punti di riferimento del gossip mondiale (a voi dire se sia un bene o un male…) che tira fuori cosa è successo dopo. Perché la modella è molto amica di Oliva Wilde, la ex di Styles. E secondo il sito di pettegolezzo, Ratajkowski starebbe “implorando il perdono” di Wilde. Che, scrive Page Six, “è concentrata sui suoi figli e sul suo lavoro, non vuole avere niente a che fare con questo casino”. Intanto sul web c’è chi mette in dubbio che Harry Styles e Emily Ratajkowski non fossero a conoscenza di qualche smartphone puntato verso di loro: possibile che non si siano accorti di nulla? E già al momento dell’uscita del video del bacio un utente Twitter scriveva: “Il triangolo no, non l’avevo considerato Olivia, Emily e Harry Styles”. Ah, il magico mondo dei social…

Il triangolo no, non l’avevo considerato

Olivia, Emily e Harry Styles pic.twitter.com/z4WB0vyWu2 — ????????????????????’???? ???????????????????? ☘️ (@melano_comestai) March 26, 2023