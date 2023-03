La scritta “Luca Azzurro per sempre” sul colletto della divisa dell’Italia, firmata da Adidas. Così l’Italia ha deciso di ricordare Gianluca Vialli nel match contro l’Inghilterra in programma giovedì sera a Napoli. L’esordio nelle qualificazioni a Euro 2024 è la prima gara della squadra del ct Roberto Mancini dallo scorso 6 gennaio, giorno in cui Vialli è mancato dopo una lunga malattia.

“E’ la prima senza Luca per me e per noi tutti è una grande emozione, la sua mancanza è una grande tristezza ma sappiamo che le persone come lui sono immortali”, ha detto proprio Mancini alla vigilia del match. Vialli, dopo una carriere incredibile da calciatore, è stato tra i protagonisti della vittoria dell’Italia agli Europei in finale proprio contro l’Inghilterra.