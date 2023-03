Martedì 21 marzo un’automobile ha preso fuoco a Bacoli, in provincia di Napoli: all’interno dell’abitacolo c’era un ufficiale della Guardia di finanza, un 35enne del posto, che è riuscito ad abbandonare la vettura. Quando il rogo è divampato, secondo quanto riportato da Fanpage, l’auto – una Lancia Delta – si trovava in via Bellavista. Il militare è stato soccorso e trasportato all’Ospedale di Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, senza riportare conseguenze. Sul posto il 118 e i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno svolto i rilievi del caso e avviato le indagini per accertare la dinamica dell’incendio, ancora poco chiara.

La vicenda è stata commentata anche da Severino Nappi, capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Campania, secondo cui bisogna “fare piena luce sulle cause dell’esplosione e dell’incendio che a Bacoli hanno distrutto l’auto di un maggiore della Guardia di finanza. Come riportano organi di stampa, non sarebbe esclusa la pista dell’attentato. Confidiamo nella rapida azione delle forze dell’ordine per chiarire ogni aspetto dell’inquietante episodio, all’ufficiale scampato al pericolo la nostra massima vicinanza e solidarietà”.