Dopo 912 settimane consecutive, Rafa Nadal non è più nella Top 10 del tennis. La classifica Atp di lunedì 20 marzo 2023 è la prima senza Nadal fra i primi 10 del mondo dal 25 aprile del 2005, 17 anni e 10 mesi fa. Quel giorno, Nadal è passato da numero 11 a numero 7 del mondo: aveva 19 anni e aveva appena vinto Montecarlo e Barcellona. Nel giro di un mese conquistò anche gli Internazionali di Roma e il primo dei suoi 14 Roland Garros. Quel lunedì di 18 anni fa, davanti a lui in classifica c’erano Roger Federer, Lleyton Hewitt, Andy Roddick, Marat Safin, Gaston Gaudio e Tim Henman. Dietro Andre Agassi, Carlos Moya e David Nalbandian.

La longevità di Nadal ai vertici del tennis mondiale è un record assoluto. Dietro le sue 912 settimane consecutive in Top 10 ci sono le 788 di Jimmy Connors e le 734 di Roger Federer. Per capire quanto sia stata straordinariamente lunga la carriera dello spagnolo basta guardare a com’era il mondo nei giorni che precedettero il suo ingresso nelle prime 10 posizioni della classifica Atp.

La Costituzione europea – Il 12 gennaio 2005 l’Europarlamento di Strasburgo approvò la cosiddetta Costituzione europea, un progetto di revisione dei trattati fondativi che fu definitivamente abbondonato nel 2007.

Il protocollo di Kyoto – Quasi un mese più tardi, il 16 febbraio, entrò in vigore il protocollo di Kyoto sull’emissione di gas tossici, con la ratifica da parte della Russia. Gli aderenti erano 141 Paesi, esclusi gli Usa. Ad oggi sono saliti a 191: gli Stati Uniti restano tra coloro che hanno firmato ma non ratificato il protocollo.

La morte di papa Wojtyla – Il 2 aprile 2005 la notizia della morte di Giovanni Paolo II dopo quasi 27 anni di pontificato. I funerali si tennero l’8 aprile: il mondo diede l’ultimo saluto a Papa Wojtyła: in Vaticano si riunirono quasi tutti i capi di Stato del mondo e una folla di 600mila fedeli.

Le nozze tra Carlo e Camilla – Il giorno successivo ai funerali di Giovanni Paolo II, a Londra invece si celebrò il matrimonio tra Carlo, allora principe del Galles, e Camilla Parker-Bowles. Oggi Carlo è re e la sua seconda meglio è diventata regina consorte.

L’elezioni di Benedetto XVI – Il 19 aprile invece gli occhi del mondo tornarono sul Vaticano: il Conclave aveva appena eletto pontefice il cardinale tedesco Joseph Ratzinger.

La nascita di YouTube – Il 23 aprile, due giorni prima dell’ingresso di Nadal in Top 10, venne registrato il primo account di Youtube e Jawed Karim, tra i fondatori, caricò il primo video. Era titolato “Me at the zoo”.