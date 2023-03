Uno sciatore è morto e un altro è ancora disperso dopo una valanga nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur (Aosta). Si tratta di due uomini provenienti dalla Svezia. L’allarme è stato dato intorno alle 13 da altri due sciatori della stessa comitiva di freerider, rimasti incolumi e in buone condizioni. Il corpo senza vita ritrovato dai soccorritori è stato portato a valle.

Le ricerche nella parte centrale del canale non sono possibili a causa del pericolo elevato che non consente operazioni in sicurezza. Si è perciò operato un tentativo con un elicottero, ma a causa del persistere delle condizioni di scarsa visibilità, che non consentono di mettere vedette in grado di valutare il pericolo residuo, le operazioni sono state sospese intorno alle 19.

“La pioggia è stato un fattore determinante nel provocare il distacco di quella valanga e ha avuto un ruolo anche lo sbalzo termico delle ultime ore”, dice all’Ansa Gianluca Marra, responsabile della stazione di Courmayeur del Soccorso alpino valdostano. “Il canale degli Spagnoli non è vietato ma è sconsigliato. Viene sceso poche volte, non è molto frequentato rispetto ad altri canaloni, è molto ripido e ci sono pericoli oggettivi“. Nel febbraio del 2019, proprio in quel canale, quattro sciatori furono travolti e uccisi da una valanga.

