Una esplosione ha devastato i festeggiamenti per San Giuseppe a Taranto. Alla periferia del quartiere Tamburi, sotto le imponenti costruzioni dell’ex Ilva che coprono i parchi minerali, una catasta di legno sistemata abusivamente dai alcuni residenti è letteralmente esplosa non appena qualcuno provato ad accendere il fuoco. Immagini devastanti e che hanno fatto immediatamente il giro del web. Si parla di almeno 5 feriti, tra i quali ci sono anche dei bambini. Sul posto sono intervenuti prontamente le forze dell’ordine e le ambulanze del 118. Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa tre persone sono state trasportate con ambulanze del 118 all’ospedale Santissima Annunziata, una in codice rosso e due in codice giallo. Tra queste una bambina che, secondo fonti dell’Asl, è stata medicata con alcuni punti di sutura.

Nei giorni scorsi la polizia locale di Taranto insieme alla azienda municipalizzata per l’igiene urbana erano intervenute in diverse parti della città smantellando una serie di cataste raccolte dai ragazzini. Ma dopo interventi delle forze dell’ordine evidentemente qualcuno è riuscito a ricostruirle velocemente ammassando legna e a quanto pare anche materiali esplosivi. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica e individuare eventuali responsabili.

Notizia in aggiornamento