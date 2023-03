Momenti di tensione durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e l’opinionista Orietta Berti. Tutto è successo quando Fiordelisi è arrivata in studio per scoprire l’esito del televoto che ha scelto il secondo finalista del reality di Canale 5 e, rivolgendosi alla cantante, ha detto: “Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?”. “Ho sempre ammirato Edoardo Donnamaria”, ha prontamente replicato Orietta, “tu lo hai trattato come uno zimbello, un cagnolino e questa cosa non mi andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta con un sorriso. Ho cominciato a 18 anni in questo ambiente. Ho girato il mondo a 19 anni con mio marito senza sapere l’inglese. Ho sempre lavorato soltanto con l’educazione, il rispetto degli altri, senza mettermi in mostra e prevaricare nessuno. Nè con le parole, né con l’arroganza. E sono ancora qui, alla soglia degli 80 anni, lavoro tantissimo e sono rispettata da tutti. Te lo dico per l’ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il rispetto per gli altri e con un sorriso, non con l’arroganza”, ha concluso lapidaria Orietta, incassando gli applausi del pubblico in studio e a casa.