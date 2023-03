“Lei non ha contezza cosa implica per una famiglia fuori dal Palazzo l’aumento del mutuo del 40%. In campagna elettorale avevate detto che eravate pronti a tutelare la casa, ma è andata diversamente. C’era un fondo di 400 milioni per le famiglie che non ce la facevano per l’affitto e voi l’avete vuotato. Se questo è il vostro modo di tutelare, allora no, anche no, fermatevi“. Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo di M5s, replicando alla Camera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la risposta alla sua interrogazione sull’aumento dei mutui delle famiglie. “La soluzione noi ce l’abbiamo qui – ha aggiunto mostrando una proposta di legge di M5s -, non nel ‘globo terraqueo’ come fareste voi, ma qui: un Fondo per aiutare i cittadini in difficoltà sui mutui con i soldi presi dagli extra profitti delle banche. Le faccio anche un’altra domanda: perché non ve la prendete con gli extra profitti? È più facili prendersela con percettori di reddito di cittadinanza, perché non sono presidenti di squadre di Serie A a cui avete regalato 800 milioni”, ha concluso.