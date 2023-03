Scontro in Aula nel corso del question time tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il M5s. Replicando a un’interrogazione sulle ‘iniziative volte a prevedere un contributo di solidarietà a carico del settore bancario, in relazione all’aumento dei tassi di interesse e ai relativi effetti su famiglie e imprese“, la presidente del Consiglio ha invece attaccato sul Superbonus, tra le proteste del gruppo pentastellato a Montecitorio, da Vittoria Baldino al capogruppo Francesco Silvestri. Lo stesso che ha poi replicato in Aula: “Credo che non abbia capito la domanda…”, ha attaccato, tra gli applausi dei colleghi.

E ancora: “Lei non ha contezza cosa implica per una famiglia fuori dal Palazzo l’aumento del mutuo del 40%. In campagna elettorale avevate detto che eravate pronti a tutelare la casa, ma è andata diversamente”. Per poi concludere: “Perché non ve la prendete con gli extra profitti? È più facili prendersela con percettori di reddito di cittadinanza, perché non sono presidenti di squadre di Serie A a cui avete regalato 800 milioni”, ha concluso, anche interrotto da Fabio Rampelli, vicepresidente di turno in Aula.