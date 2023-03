“Sono stata in rehab. Non mi drogo da 4 mesi”. Lo scorso autunno avevano fatto il giro del mondo le immagini che la ritraevano mentre vagava in strada sconvolta e trasandata. Ora, sulle pagine di Vogue America, la super modella Cara Delevingne parla per la prima volta del periodo buio che ha attraversato, segnato dagli abusi di alcol e droga. Nel corso dell’intervista, la top e influencer ripercorre la sua storia senza filtri, ricordando di quella volta in cui si è svegliata “con i postumi di una sbornia all’età di 7 anni”. Quindi i problemi di salute mentale, iniziati quando aveva solo 15 anni e alimentati anche dalle manie della madre, celebre frequentatrice dei salotti della Londra-bene degli anni ’80.

Da lì alla tossicodipendenza il passo è stato breve: “Essere drogata mi faceva sentire invincibile – ha ammesso Cara -. È una cosa spaventosa per le persone intorno a te che ti amano. Parlando di quelle foto scattate a settembre avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell’aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà. Prima non ero pronta. Questo è il problema. Se non sei con la faccia sul pavimento e pronto a rialzarti, non lo farai. A quel punto, lo ero davvero. Tutto quello che sapevo è che se avessi continuato a percorrere la strada su cui ero, sarei finita morta o, tipo, avrei fatto qualcosa di veramente, davvero stupido”. Così a fine 2022 ha deciso di ricoverarsi in un centro di recupero e ora sta affrontando un programma di trattamento in 12 fasi che la sta aiutando a riprendere le redini della sua vita.

“Ogni singola storia è importante e questa è la mia – ha scritto Delevigne in un post su Instagram in cui ha condiviso l’intervista -. Siamo tutti umani. Naturalmente cadremo e commetteremo errori. Attraverseremo cose davvero difficili nella vita, ma è così che ci rialzeremo. Possiamo imparare e guarire. I tempi difficili non sono definitivi. Le circostanze difficili non devono trattenerci o definirci. C’è speranza. Abbi sempre speranza. Proprio qui, sono grata, orgogliosa e pronta per tutto ciò che verrà. Ricorda che non è mai troppo tardi per cambiare la direzione della tua storia. A chiunque là fuori stia ancora lottando, non arrenderti, non sei solo”.