“Certo, ma dopo l’incidente“. I giornalisti in coro: “No”. E lei: “Non prima dell’incidente”. Ma Antonio Tajani interviene, sussurrando: “No, prima prima prima”. Il riferimento è al rientro delle imbarcazioni della Guardia di finanza, uscite per il pattugliamento, per le condizioni del mare, avvenuto intorno alle 3 di notte. E allora la presidente del Consiglio arriva a capire: “No no, scusate, ho fatto confusione sul prima e sul dopo (rispetto all’incidente, ndr)”. Così, per uscire dall’impaccio, passa la parola a Matteo Piantedosi. È uno dei passaggi, durante la conferenza stampa a Crotone, durata più di un’ora, in cui Giorgia Meloni si corregge, incalzata dai giornalisti, sulla ricostruzione dell’incidente di Steccato di Cutro. La presidente del Consiglio è apparsa insicura sullo svolgimento dei fatti di quella notte e dei giorni che hanno preceduto il disastro. Sono stati numerosi, forse anche a causa delle imprecisioni della leader di Fratelli d’Italia, i botta e risposta coi cronisti presenti.