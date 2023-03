Durissimo intervento di Michele Santoro a Dimartedì (La7) sul ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e sulla sua informativa parlamentare riguardante la tragedia di Cutro. “Ha dimostrato una mancanza assoluta di compassione umana – accusa il giornalista – Al di là delle colpe, che sicuramente non sono solo di questo governo, il problema è la compassione che tu provi per le vittime della strage. E se tu non capisci che quelle persone sono arrivate accanto a una riva, e si sapeva che si stavano avvicinando alla riva, e lo Stato non ha avuto la capacità di tendere una mano e di salvare queste persone, allora non puoi fare politica. Giorgia Meloni, donna, madre, cristiana, non può tenere accanto a sé una persona così“.

E aggiunge: “Anche se Piantedosi avesse fatto tutto il possibile, e non l’ha fatto, dovrebbe comunque chiedere scusa a quelle persone per non averle salvate. Ricordo che queste persone erano profughi prevalentemente afghani. Noi siamo stati in Afghanistan con 2mila miliardi di dollari spesi in armi. Poi abbiamo abbandonato l’Afghanistan rovinosamente – conclude – e il risultato è che queste persone, che credevano in noi, sono dovute scappare, venire da noi, non essere salvate o buttate a dormire a terra. Con quei 2mila miliardi, invece, potevamo cambiare e ribaltare l’Afghanistan”.