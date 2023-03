Donald Trump presidente dell’Inter? Per Joe Tacopina è uno scenario che potrebbe perfino accadere, basterebbe una semplice provocazione. Per il momento il tycoon è impegnato a rilanciare la sua campagna verso una rielezione alla Casa Bianca e a difendersi da varie indagini a suo carico. Proprio per questo, il patron della Spal Tacopina da poco è stato assunto dallo stesso Trump come avvocato: “Mi ha chiamato l’altro giorno mentre ero allo stadio, subito dopo che abbiamo segnato un gol. È normale quando rappresenti qualcuno come il presidente”.

Nella sua intervista a Italian Football Podcast Tacopina però ha svelato anche un lato del carattere di Trump: “Se lo sfidassi e gli dicessi ‘non vincerai mai niente con l’Inter‘, allora probabilmente comprerebbe l’Inter per dimostrarmi che mi sbagliavo!”. Una semplice battuta, anche se Tacopina ha aggiunto: “Gli piace un po’ il calcio. Il golf è molto di più la sua passione. Non è un appassionato tifoso di calcio, ma ne capisce e gli piace lo sport”.