L’immagine di Paulo Dybala esultante alla fine di Roma-Juventus, match vinto dai giallorossi per 1-0, non è piaciuta ad alcuni dei suoi ex tifosi. Infatti, sono state tante le critiche rivolte dai bianconeri nei suoi confronti, poiché in settimana l’argentino aveva affermato che non avrebbe esultato in caso di gol. Ha tenuto fede alla sua parola e ha gioito al fischio finale, festeggiando insieme ai suoi compagni, com’è normale che sia. Per i fan è probabilmente difficile accettare che la “Joya” non giochi più per la loro squadra e in tanti hanno giudicato irrispettoso il gesto del centravanti romanista.

Nonostante le ingiuste accuse che l’ex Palermo e Juventus ha ricevuto sui suoi profili social, Dybala ha ritenuto di dover dare una spiegazione del proprio stato d’animo e provare così a spegnere le polemiche. Il campione del mondo ha spiegato la sua esultanza con un lungo messaggio sul profilo Telegram: “So che è difficile per voi, lo è anche per me, ma oggi gioco per un’altra squadra e con altri compagni ai quali devo portare rispetto. Vincere non è mai facile e per noi era importante. Il rispetto da parte mia ci sarà sempre, non lasciatevi ingannare dai social”. Poi ancora: “Non ho esultato in faccia a nessuno per il gol. Ho solo festeggiato con i miei compagni una vittoria! Vi mando un forte abbraccio a tutti! Vi voglio bene“.