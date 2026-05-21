Per l'altoatesino Zverev o Djokovic in caso di finale: cerca il Career Grand Slam. Cobolli è nella stessa parte di tabellone del numero uno al mondo. Nel femminile è Paolini l'unica speranza

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Dopo la vittoria agli Internazionali a Roma, Jannik Sinner vuole proseguire il filotto iniziato a Indian Wells e arrivato fino al Foro Italico con sei Masters 1000 consecutivi vinti. Prossima tappa il Roland Garros, per conquistare il suo Career Grand Slam. Inizio domenica 24 maggio. Il numero uno del mondo è il favorito assoluto, data anche l’assenza di Carlos Alcaraz. L’unica vera incognita pare essere la stanchezza accumulata in questi ultimi due mesi. Dopo la semifinale Melbourne attenzione però anche a Novak Djokovic. Definito il tabellone principale, con il possibile percorso che separa Sinner dal titolo parigino.

Roland Garros – tabellone maschile

Sinner comanda la parte alta del tabellone. Il numero uno del mondo esordirà contro la wild card Tabur. Dopo uno tra Fearnley e Juan Manuel Cerundolo, mentre al terzo turno l’azzurro potrebbe incontrare o Moutet oppure Landaluce. Agli ottavi di finale invece l’ostacolo potrebbe essere il derby contro Darderi (possibile anche Berrettini). Nel quarto di finale ecco uno tra Shelton e Bublik. In semifinale infine possibile incrocio con Auger-Aliassime o Medvedev. Finale: Zverev o Djokovic.

Data l’assenza di Lorenzo Musetti, il numero 2 italiano a Parigi è Flavio Cobolli, alla caccia della top 10. La decima testa di serie è stata sorteggiata nella parte di Sinner e comincerà con un qualificato. Secondo turno abbordabile contro Wu o Giron, terzo duro contro Tien. Agli ottavi si inizia a fare sul serio, con il romano che se la potrebbe vedere contro Medvedev; prima di Auger–Aliassime nei quarti di finale. Per Cobolli eventuale semifinale contro Sinner.

Luciano Darderi, testa di serie 14, dopo la semifinale agli Internazionali d’Italia è stato sorteggiato contro Sebastian Ofner al primo turno. Anche lui è nella parte alta insieme al numero uno del mondo, che potrebbe incontrare, come detto, agli ottavi.

I primi turni dei tennisti azzurri

(1) Sinner – Tabur

– Tabur (10) Cobolli – Qualificato

– Qualificato (14) Darderi – Ofner

– Ofner Sonego – Qualificato

– Qualificato Bellucci – Halys

– Halys Berrettini – Fucsovics

– Fucsovics Arnaldi – Griekspoor

Roland Garros – tabellone femminile

Definito anche il tabellone femminile, dove le speranze azzurre sono ancora una volta riposte in Jasmine Paolini, finalista a Parigi nel 2024 e bisognosa di un ottimo risultato per risollevare una stagione fin qui deludente. Tredicesima testa di serie, la lucchese è capitata nella parte bassa. Paolini al primo turno se la vedrà contro Yamstrenka, al secondo contro la vincente del match tra Sierra e Raducanu. Al terzo turno potenziale incrocio con Cirstea, prima di un possibile scontro contro Rybakina agli ottavi di finale. Nei quarti il pericolo si chiama Andreeva, mentre in caso di semifinale ecco una tra Svitolina e Swiatek.