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Ultimo aggiornamento: 17:38

La frecciata di Galliani all’Inter: “In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi. Solo in Italia”

di Redazione Sport
L'ex amministratore delegato del Milan e del Monza torna a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy
La frecciata di Galliani all’Inter: “In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi. Solo in Italia”
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“Capello aveva vinto altri due scudetti sul campo, con la Juventus. L’Italia è l’unico caso del mondo in cui il terzo diventa primo. In cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati primi”. A parlare è l’ex amministratore delegato del Milan e del Monza Adriano Galliani, tornando a parlare della vicenda Calciopoli (e dello scudetto non assegnato alla Juve nel 2006) durante la presentazione a Solomeo della lista dei 100 candidati all’European Golden Boy, il premio riservato al miglior under 21 dell’anno nei campionati europei.

Nel corso dell’evento di ieri, mercoledì 20 maggio, Galliani ha parlato soprattutto della crisi del calcio italiano: “Io sono diretto, dipende dai fatturati. E per incrementare i fatturati servono prima di tutto gli stadi. Un impianto bello aiuta a vendere i diritti tv, è una conseguenza. Una volta eravamo un campionato di arrivo, ora siamo un campionato di passaggio. Poi con poco fatturato un bravo allenatore aiuterà. Perché prima vincevamo e ora non più? Perché avevamo i migliori giocatori. L’ultimo a vincere il Pallone d’Oro giocando in Italia è Kaka nel 2007…”, ha concluso Galliani

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