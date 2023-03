Novak Djokovic non parteciperà al torneo di Indian Wells: senza il vaccino, il numero 1 del mondo non potrà entrare negli Stati Uniti. Questo gli impedisce di competere anche in un altro Masters 1000 che avrà luogo in territorio americano: l’Open di Miami, con inizio il 19 marzo. Lo ha annunciato il senatore Rick Scott, il quale ha evidenziato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di deroga al vaccino di Djokovic.

Gli Usa hanno esteso fino all’11 maggio l’obbligo di vaccinazione per chi viene dall’estero. Questo potrebbe significare che, nonostante la mancata partecipazione ai prossimi due Masters 1000 statunitensi, il fuoriclasse serbo parteciperà al Grande Slam degli Us Open, che avrà inizio verso la fine di agosto. Non è la prima volta che il fuoriclasse serbo si trova al centro di polemiche riguardanti la decisione personale di non vaccinarsi e, ormai da due anni, molte volte gli organizzatori dei tornei gli hanno impedito di prendere parte ad alcune dei tornei più importanti del mondo del tennis, compreso il famoso caso degli Australian Open. Con Djokovic fuori, Nikoloz Basilashvili è entrato nel tabellone principale di Indian Wells.