Cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Fedez? Sui social è diventato virale uno stralcio della conversazione che lo speaker radiofonico ha avuto con Luca Onestini nel pomeriggio di mercoledì 1 marzo in cui si è parlato di una presunta lite tra lui e il cantante marito di Chiara Ferragni. Tutto è iniziato quando Onestini è uscito nel cortile della casa del Grande Fratello Vip dicendo che Edoardo “aveva fatto ‘a pizze’ con Fedez”. Una frase che ha spiazzato gli altri vip presenti, tanto che Edoardo si è subito sentito in dovere di chiarire che non c’è stata alcuna rissa precisando come sono andate davvero le cose le cose onde evitare che la faccenda diventasse un caso mediatico. Edoardo ha così spiegato che lui e il rapper si sono incrociati tempo fa in un bar: “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!”. E il tutto si sarebbe concluso poi con una risata. Nessuna rissa né botte quindi, solo una spinta accidentale dovuta, probabilmente, alla folla presente nel locale. Questione chiusa quindi, o forse no: chissà se Alfonso Signorini deciderà di approfondire nel corso della prossima puntata del reality di Canale 5.

