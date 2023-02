Alloggia all’Hotel delle Nazioni sul Lungomare di Bari o come riporta il Corriere della Sera, ha scelto Borgo Egnazia (chiuso al pubblico e al resto dello staff?). Siamo parlando di Tom Cruise che ha messo in agitazione la Puglia e Bari in particolar modo perché è stato avvistato all’aeroporto a bordo di un elicottero militare (ne sono stati impiegati tre) mentre verosimilmente stava impersonando Ethan Hunt, protagonista di Mission Impossible. Il capitolo che l’attore starebbe girando in Puglia è l’ottavo ma non ci sono conferme su quale sia la pellicola. Dove alloggia il campione di incassi al botteghino non si sa, e nemmeno se si sia già spostato a Matera. Insomma, la presenza del grande attore nel Sud d’Italia infiamma gli animi e sulla sua presenza ha scherzato anche Fiorello nel suo seguitissimo Viva Rai 2: “Tom Cruise è a Bari per girare un film. Uno che ha 13 Telegatti queste cose le sa. Si intitola U TRMON IMPOSSIBILE“.