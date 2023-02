Ci troviamo a Palm Cost, in Florida. Una professoressa vieta a uno studente di giocare con la Nintendo Switch durante una lezione, alla Matanzas High School. Lui, come si vede nel video diffuso dallo sceriffo della Contea, la aggredisce brutalmente nel corridoio della scuola. Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di reato aggravato con lesioni personali ed è stato preso in carico dai servizi di salute mentale perché ne valutino le condizioni psichiche.

Video Twitter/Flager County Sheriff Florida