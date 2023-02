Sono passati più di 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, ma dei protagonisti di allora ancora si parla. Tra questi Sergio Volpini, l”Ottusangolo’. Intervistato dal Corriere della Sera Volpini, che nel 2021 si è laureato in Filosofia e sta prendendo la magistrale in Storia, parla inevitabilmente anche della morte di Pietro Taricone: “Frequentavo la sua casa, avevo dormito lì tante volte. Conoscevo Kasia, la figlia…”. Sergio ricorda bene il giorno in cui ricevette la notizia dell’incidente: “Stavo rientrando dalla Spagna. Mi chiamò una giornalista, ero sotto choc. Poi trovai decine di telefonate perse da Mediaset. Quel lutto ha cambiato l’atteggiamento di tutti noi ex concorrenti. Una mancanza così ti crea smarrimento: Pietro era il nostro alfiere, sembrava arrivato al grado di consapevolezza massima prima di tutti noi”.

Con gli altri concorrenti è ancora in contatto, merito di una chat di gruppo ribattezzata ‘IlGf1’, “ma la Beta (Roberta, ndr) ogni volta gli cambia nome. Oltre a noi, con Rocco (Casalino, ndr) che va e viene, ci sono persone che ruotavano intorno al programma”. È il caso ad esempio di Marco Liorni, che ai tempi era inviato del reality. Quanto a Marina La Rosa, Volpini spiega: “Lei la sento sempre, è una delle poche che conosce i miei peggiori segreti“.

Nel presente di Sergio, che in passato ha raccontato di aver sofferto di gelotofobia, ovvero la paura di essere derisi, una storia d’amore con Giorgia, più giovane di lui di 10 anni, e una scuola di surf a Numana: “Con i miei ragazzi ci occupiamo anche di gestire una spiaggia attrezzata per persone con disabilità. D’inverno, invece, seguo il commerciale di diverse aziende”.