Il titolo è lo stesso dell’opuscolo distribuito da Silvio Berlusconi in milioni di copie a tutte le famiglie del Paese alla vigilia delle elezioni politiche del 2001. “Una storia italiana” (edito da ChiareLettere) è la storia del leader politico che è stato più a lungo presidente del Consiglio dopo Benito Mussolini e Giovanni Giolitti. A scriverla è il giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto che racconta i fatti noti e quelli sconosciuti, rimossi o dimenticati dell’uomo che nell’ultimo mezzo secolo ha forgiato l’Italia a sua immagine e somiglianza: dalle origini dell’attività imprenditoriale alla “discesa in campo” fino alle alle leggi ad personam e alle vicende giudiziarie. Il libro è stato presentato giovedì 23 febbraio alla Feltrinelli di Piazza Duomo a Milano in un dialogo/confronto con Alessandro Sallusti, direttore di Libero, moderato dalla giornalista del Fatto Quotidiano Silvia Truzzi.