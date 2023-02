Da qualche giorno su TikTok “non si parla d’altro”. Tra virgolette, molte virgolette. Sì perché i trend che si susseguono sulla piattaforma cinese sono così numerosi e rapidi che è difficile individuarne solamente uno. Di certo, però, c’è un ragazzo che sta facendo parlare di sé. Cosa ha fatto? Sostanzialmente nulla. O meglio, il proprio lavoro: l’assistente di volo per la compagnia Ryanair. A cosa deve, dunque, la popolarità? Tutto nasce da un filmato pubblicato tre giorni fa da Grelmos, cantante e influencer da 31,815 ascoltatori mensili su Spotify e più di 2 milioni di follower tra Instagram e TikTok. Proprio qui, la ragazza ha postato un video mentre era in aereo. Protagonista assoluto? Proprio lui, “lo steward più sexy di TikTok”. “Ti innamori dell’assistente di volo – ha scritto lei -. Ryanair, scegliete bene”, rivelando poi che lui le avrebbe anche scritto su Instagram. Numerosi i commenti sotto alla clip: “Lui era sul mio volo per Londra, lo stavo cercando anche io”, “Chi non si innamorerebbe?”, “È tanta roba, anche io l’ho trovato in volo”. Neanche a dirlo, diversi utenti hanno chiesto il nome. Chi è? Il suo nome è Roland Dota, ha 19 anni e nella biografia su TikTok ha scelto di mettere due bandierine: una italiana e l’altra della Romania (con tutta probabilità, dunque, ha una doppia origine).

A chi gli ha chiesto se fosse davvero lui l’assistente di volo ripreso dalla cantante, il ragazzo ha risposto di sì, poi ha rivelato: “Al momento sono a Milano, ma dal 1 marzo sarò a Bergamo di base”. Lo scorso 27 gennaio, sempre su TikTok, Roland aveva festeggiato il grande traguardo raggiunto: “Duro lavoro, fatica, notti passate a studiare ma alla fine ce l’ho fatta. Equipaggio di cabina Ryanair!”, la didascalia a corredo di un filmato in cui aveva mostrato le varie tappe percorse per diventare assistente di volo. Chissà se si aspettava anche tutta questa popolarità sui social? E non è l’unico ad essere diventato virale su TikTok. Sono diversi, infatti, gli (o le) assistenti di volo che amano documentare le proprie giornate lavorative su TikTok: dalla preparazione fino all’arrivo in aeroporto. In altri filmati, invece, spiegano “come si diventa assistente di lavoro”, ricevendo un ottimo feedback dagli utenti. Oppure c’è Domenico, anche lui assistente di volo per Ryanair, che ha intrattenuto i passeggeri con un piccolo show: “Si va a Venezia, il tempo è buono, niente pioggia. Un’ora e sedici minuti di volo. Ci sono un paio di piloti, due, per quelli che hanno paura di volare – ha detto in un filmato pubblicato da una utente lo scorso 11 agosto e che conta 1.8 milioni di views -. [..] Mi servono solo un paio di minuti e mezzo di attenzione e poi potrete provare a dormire, ma non so se ci riuscirete con tutti gli annunci che faremo. [..] Se viaggiate con bambini per favore non ce li lasciate a bordo, abbiamo già abbastanza problemi. Teneteli per mano fino a quando non raggiungete la parte interna del terminale. Grazie mille e buonanotte”. E tutti hanno commentato: “Anche io voglio Domenico nei miei viaggi!”.