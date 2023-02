Lutto per Gianluca Vacchi. È morta a 83 anni la mamma Mariella Fantoni Vacchi. È stato lo stesso imprenditore e influencer bolognese a dare la notizia ai suoi fan, tornando sui social dopo giorni di silenzio e dolore. Le condizioni di salute della donna, da tempo sofferente, si sono infatti aggravate improvvisamente nei giorni scorsi: quando ha saputo del suo ricovero, Vacchi ha fatto immediatamente rientro in Italia (vive a Miami, ndr) per correre al suo capezzale. “Qualche giorno fa, la mia adorata mamma ci ha lasciato”, ha scritto in un toccante post pubblicato sui social dove si vede un video che raccoglie alcuni dei momenti di gioia che ha vissuto con la sua mamma, dall’infanzia ad oggi. “Le innumerevoli difficoltà e le sofferenze superate in questi lunghi anni mi creano un senso di grande devastazione e il dolore per questa perdita supera decisamente la consapevolezza della naturalità degli eventi e del ciclo della vita. Tutto ciò è mitigato solo dalla consapevolezza che ora sia in pace, ricongiunta all’amato marito, mio padre, che per lungo tempo l’ha attesa a braccia aperte. Mamma, adorata mamma, che grande lezione ci hai dato in questi anni. Hai lottato come una leonessa: resistente , tenace e resiliente, hai sempre vinto senza mai farci mancare un sorriso. Hai dimostrato di essere infinitamente più grande delle tremende avversità che ti hanno colpito. Da piccolo ti dicevo sempre che ti avrei sposato…si, ti amavo alla follia e sempre ti ho amato infinitamente. Oggi, con orgoglio, vado fiero di averti dato insieme a Sharon la tua amata Blu Jerusalema: prego possa prendere la tua forza e la tua immensa dimensione di Donna. Mamma, ogni giorno sarai con noi più di prima e quando mia figlia, vedendo un tuo quadro o una tua foto, dirà “nonna “aprirà uno squarcio di felicità nel mio cuore: guardando il cielo, ti sorriderò e ti faro’ vedere quelli che tu definivi i “miei occhi”. Riposa in pace mio grande esempio: se oggi ho fatto qualcosa nella vita, lo devo in gran parte a quel che ho preso da te. Ti amo mamma, oggi più che mai”, ha concluso Vacchi. Secondo quanto riferisce Today, i funerali della signora Fantoni Vacchi si sono tenuti in forma strettamente privata nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio di Castenaso, in provincia di Bologna.

