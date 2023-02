“Ha deciso di trascorrere il tempo che gli resta a casa con la sua famiglia e di ricevere le cure dell’hospice invece di ulteriori interventi medici“. A parlare è la fondazione di Jimmy Carter, il Carter Center, che ha annunciato che l’ex presidente, dopo una serie di brevi ricoveri in ospedale, ha deciso di ricevere soltanto cure palliative a casa, precisando che la famiglia “ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento”. A seguito dell’annuncio, suo nipote Jason, ha scritto su Twitter di “aver incontrato i suoi nonni ieri” e che “sono sereni”. “Come sempre la loro casa è piena di amore”, ha twittato Jason Carter, ex senatore della Georgia, ringraziando “tutti per le parole affettuose”. L’ex presidente democratico, 98 anni, è stato eletto nel 1976 dopo aver sconfitto Gerald Ford nel 1976, per poi essere battuto da Ronald Reagan nel 1980. Nel 2002 è stato insignito del Nobel per la pace.