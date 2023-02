“Con questo decreto il governo tradisce famiglie e imprese alla prese con ristrutturazioni, un intero settore che è stato il polmone economico per la crescita che ci ha consentito di affrontare la peggior emergenza”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, in un punto stampa in Via di Campo Marzio a Roma.

“Abbiamo creato 900mila posti di lavoro, tagliato 1 milione di tonnellate di Co2 ed è una misura ampiamente ripagata, oltre il 70% è rientrato nelle casse dello Stato”, ha aggiunto Conte, sottolineando che così, cioè con l’addio allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti fiscali, “il governo tradisce tutti gli impegni presi in campagna elettorale”. “Meloni, Salvini e Forza Italia – ha continuato – tutti si erano impegnati a difendere il superbonus”.