Dopo il potente terremoto che ha colpito la Turchia, con scosse ripetute, i soccorritori hanno lavorato senza sosta per cercare di salvare quante più persone possibili. Questo filmato della polizia turca mostra il momento in cui estraggono viva una donna dalle macerie di Diyarbakir, una città più colpite dal sisma che ha raggiunto una magnitudo di 7.8.

In Turchia e in Siria si tratta del più potente terremoto in quasi un secolo: il sisma ha distrutto edifici e ucciso oltre 3000 persone, provocando scosse avvertite fino alla Groenlandia.