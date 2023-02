È morto Sergio Violanti, in arte Joe, noto conduttore radiofonico. Violanti aveva 63 anni e aveva scoperto da poche settimane di essere malato. A dare l’annuncio della sua morte è stato il collega Charlie Gnocchi, che condividendo una loro foto insieme scrive: “Ciao”. E poi aggiunge: “Joe Violanti era come mio fratello. Era il più bravo alla radio. Era una brava persona. Lui sarà sempre con me”. Violanti è stato conduttore radiofonico per molte emittenti, comprese RTL 102.5, RDS, Rai Radio2, Radio Kiss Kiss e Radio 105.