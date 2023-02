“Terroristi, assassini, merde”. Tensione a Opera tra il gruppo di manifestanti, in corteo per portare la solidarietà ad Alfredo Cospito, e i giornalisti stanno seguendo la protesta fuori dal carcere. Oltre agli insulti, anche un lancio con un bottiglia d’acqua verso le telecamere. Un attivista di Ultima generazione, presenta al presidio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti ma è stato “convinto” a non parlare con la stampa.