“La Russia sta pagando un prezzo pesante poiché le nostre sanzioni stanno erodendo la sua economia, facendola arretrare di una generazione. Il prezzo massimo del greggio costa già alla Russia circa 160 milioni di euro al giorno. E continueremo ad aumentare ulteriormente la pressione“. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen a Kiev per il “consiglio dei ministri” congiunto tra Unione Europea e Ucraina. In un punto stampa congiunto con il presidente Volodymyr Zelensky, von der Leyen ha anche annunciato la creazione di un “centro internazionale” per il perseguimento dei crimini di guerra. “Stiamo raccogliendo prove e come primo passo sono lieta di annunciare che un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina sarà istituito a L’Aia”, ha detto.

La bozza sostiene che Ue e Ucraina “sostengono lo sviluppo di un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina (International Centre for the Prosecution of the crime of Aggression, Icpa) che avrà sede “all’Aja con l’obiettivo di coordinare le indagini sul crimine di aggressione contro l’Ucraina, preservare e conservare prove per processi in futuro”. “Questo centro di coordinamento – si legge ancora – dovrebbe essere collegato al Team di indagini comune sostenuto da Eurojust”.