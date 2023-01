A sei anni di distanza dal loro ultimo concerto insieme, i Pooh tornano ad esibirsi insieme sul palco dell’Ariston. È stato Amadeus ad annunciarlo questa mattina intervenendo in diretta nel programma di Fiorello “VivaRai2!” e spiegando che Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno i superospiti della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 7 febbraio. Durante il collegamento con Fiorello, i Pooh hanno spiegato che hanno deciso di tornare a Sanremo perché per loro quel palco, dalla loro vittoria nel 1990 con il brano ‘Uomini Soli‘, avrà per sempre un valore affettivo molto forte. Gli artisti non hanno voluto svelare troppo su quello che faranno insieme sul palco ma hanno anticipato che, oltre ovviamente a suonare insieme per la prima volta dopo 6 anni, faranno un grande omaggio alla musica dei Pooh e al loro “amico per sempre” Stefano D’Orazio, scomparso tre anni fa.