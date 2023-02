Un messaggio che sembra arrivare da un passato remoto, quello di Silvio Berlusconi, che invita i Lombardi a votare alle prossime elezioni regionali. Un invito aperto e accorato a “votare per Forza Italia, cardine della coalizione di centrodestra”. Il leader azzurro come un disco rotto cita i vecchi refrain (noi che “abbiamo arginato i comunisti”) ma in tutto il discorso non ha mai citato il nome del candidato, il leghista Attilio Fontana