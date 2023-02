La finestra invernale di calciomercato si è chiusa e Nicolò Zaniolo è rimasto alla Roma. Alla fine il calciatore aveva pure accettato l’offerta del Bournemouth, ma ormai era troppo tardi: il club inglese aveva già investito i suoi 30 milioni su Hamed Junior Traorè del Sassuolo. E tanti saluti a Zaniolo. Che ora si ritrova a gestire i prossimi sei complicatissimi mesi da separato in casa: la Roma ha intenzione di metterlo fuori rosa e così il giocatore finirebbe anche fuori dal giro della Nazionale.

Zaniolo non ha ancora raccontato la sua versione dei fatti, ma non sembra intenzionato a stemperare le tensioni. Anzi, secondo quanto scrive il Gazzettino, la famiglia del calciatore sta perfino valutando una causa contro il club, in particolare per gli attacchi mediatici subiti da Zaniolo negli ultimi giorni, culminati con le schifose minacce di morte. Per il quotidiano veneto, è stato già contatto un pool di avvocati. Alla Roma vengono contestati anche mobbing e pressioni psicologiche nei confronti di Zaniolo: su questi punti il calciatore avrebbe anche informato l’Assocalciatori.