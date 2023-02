A distanza esatta di un anno, il leggendario Tom Brady annuncia nuovamente il suo ritiro dopo 23 stagioni da protagonista assoluto nella National Football League. Dopo aver annunciato il ritiro una prima volta a inizio febbraio 2022, il campione, 45 anni, era tornato ai Tampa Bay, portandoli ai playoff solo un mese fa. In un video diffuso sui social Brady ha affermato: “Vado subito al sodo. Mi ritiro, per sempre”. Il campione, già sposato con la modella Gisele Bundchen, ha detto di essere “grato” per la sua lunga e vittoriosa carriera ed è apparso visibilmente commosso. “Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: mi ritiro definitivamente. So che l’ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere ‘record’ e farvi sapere prima. Quindi non sarò prolisso. Penso che si possa passare solo un momento super emotivo” nell’annunciare il ritiro “e il mio l’ho usato l’anno scorso. Quindi, davvero, grazie mille ragazzi, a ognuno di voi, per avermi supportato. La mia famiglia, i miei amici, i compagni di squadra, i miei concorrenti, potrei andare avanti all’infinito, ce ne sono troppi. Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti”.