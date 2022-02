Adesso è ufficiale. Tom Brady, leggenda del football americano, si ritira. L0 ha annunciato via Twitter il 44enne giocatore dei Tampa Bay confermando voci che si rincorrevano da giorni. Incredibile il suo palmares. Ventidue le stagioni giocate nella National football league e 7 i superbowl vinti. L’ultimo nel 2020, a 42 anni. La gran parte della carriera di quello che è considerato il più grande giocatore di sempre si è svolta nei New England Patriots, con cui ha disputato 20 campionati, vincendone 6 campionati. Nel 2020 la nuova sfida con il passaggio ai Tampa Bay e, di nuovo, il massimo trofeo.

Brady, sposato con la modella brasiliana Gisele Bündchen da cui ha avuto due figli, si dedicherà alle sue attività imprenditoriali, a cominciare dalla gestione del suo marchio di abbigliamento sportivo. Il giocatore è famoso anche per la sua vita “monacale” dedita all’attività sportiva con un severissimo regime alimentare e di allenamento. Una condotta che gli ha consentito una longevità sportiva al massimo livello con pochi eguali. Non un predestinato. A inizio carriera fu spesso riserva e selezionato da New England nel 2000 solo come 199esima scelta tra la matricole. “Se non ci lavoro davvero... e se non sfrutto i miei punti di forza, sono un quarterback nella media”, aveva affermato Brady in un’intervista di qualche tempo fa.

“Ho sempre creduto che il football fosse uno sport totalizzante: se non c’è un impegno competitivo al 100%, non avrai successo e il successo è ciò che amo di più nel gioco. C’è una sfida fisica, mentale ed emotiva OGNI singolo giorno che mi ha permesso di massimizzare il mio potenziale. E ho fatto del mio meglio in questi ultimi 22 anni. Non ci sono scorciatoie per il successo sul campo o nella vita”, ha scritto oggi su Twitter.