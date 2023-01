Telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per ribadire la collaborazione tra i due stati, in particolare in campo energetico. Secondo quanto riferisce il Cremlino i due capi di stato hanno riaffermato “la loro volontà a continuare a lavorare insieme sui mercati energetici globali“. Una settimana fa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si era recata ad Algeri per stringere nuovi accordi sulla fornitura di gas dal paese nordafricano e presentare il “piano Mattei”, dal nome del fondatore dell’Eni che per primo sviluppò le relazione energetiche Italia – Algeria. Nelle intenzioni del governo il piano si porrebbe l’obiettivo di fare dell’Italia l'”hub europeo” del gas grazie ad un rafforzamento dei flussi da Sud. Paesi del nord Europa, come la Germania, si stanno però dotando di infrastrutture proprie, a cominciare dai rigassificatori, per ridurre la dipendenza dal gas russo.

L’Italia è già collegata con l’Algeria attraverso il gasdotto Transmed che ha una capacità di oltre 30 miliardi di metri cubi l’anno. Negli ultimi mesi le forniture algerine sono state alzate il più possibile per compensare la riduzione di quelle provenienti di Mosca. I rapporti tra Italia e Algeria sono solidi ma il paese è storicamente legato alla Russia ieri e all’Unione Sovietica in passato. Tra i due paesi non si sono mai arrestate le collaborazioni in campo militare, dell’intelligence e delle infrastrutture. L’Algeria non ha votato a favore di nessuna delle risoluzioni del Consiglio si sicurezza dell’Onu per condannare l’invasione dell’Ucraina. Algeri possiede le decime riserve di gas più grandi del mondo, stimate in 4mila e 500 miliardi di metri cubi. È il nono produttore al mondo con 101 miliardi di metri cubi l’anno, un quarto dei quali viene esportato in Italia.